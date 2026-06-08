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عربي-دولي

بسبب أسطول غزة.. إيطاليا تفتح تحقيقًا بحق بن غفير

Lebanon 24
08-06-2026 | 15:20
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بسبب أسطول غزة.. إيطاليا تفتح تحقيقًا بحق بن غفير
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أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن الادعاء الإيطالي وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق على خلفية طريقة تعامله مع النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي.

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وكان بن غفير قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يوثّق جولته في ميناء أشدود، حيث يُحتجز ناشطون من "أسطول الصمود"، وظهر فيه ما اعتُبر أنه تعامل يتضمن الإهانة والاعتداء الجسدي بحسب ما أظهره التسجيل.

وظهر بن غفير وهو يسير بين المعتقلين المكبلين ومعصوبي الأعين على الأرض، وهو يهتف قائلًا لهم: "مرحبًا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب هذا البيت"، وفق تعبيره.
 
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