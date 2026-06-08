بسبب أسطول غزة.. إيطاليا تفتح تحقيقًا بحق بن غفير

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أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن الادعاء الإيطالي وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق على خلفية طريقة تعامله مع النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي.
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وكان بن غفير قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يوثّق جولته في ميناء أشدود، حيث يُحتجز ناشطون من "أسطول الصمود"، وظهر فيه ما اعتُبر أنه تعامل يتضمن الإهانة والاعتداء الجسدي بحسب ما أظهره التسجيل.