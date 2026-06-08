بسبب أسطول غزة.. إيطاليا تفتح تحقيقًا بحق بن غفير

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن الادعاء وضع قيد التحقيق على خلفية طريقة تعامله مع النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي.

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وكان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" يوثّق جولته في ميناء أشدود، حيث يُحتجز ناشطون من "أسطول الصمود"، وظهر فيه ما اعتُبر أنه تعامل يتضمن الإهانة والاعتداء الجسدي بحسب ما أظهره التسجيل.