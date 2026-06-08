رئيس كوبا يكشف: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات ضدنا

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أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ان تدرس 3 سيناريوهات ضد كوبا، تشمل إما إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.وقال دياز كانيل، في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني إل دياريو.إس (eldiario.es) نُشرت أمس الاثنين على موقع الرئاسة الكوبية، إن "أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، للتدخل في البلاد".وتحدث كانيل عن سيناريو ثان يقوم على "حوار قسري" مصحوبا بـ"أقصى درجات الضغط" على اقتصاد . وتهدف هذه الاستراتيجية، وفقا له، إلى "السيطرة على الاقتصاد الكوبي" بهدف تعزيز "تغيير النظام السياسي" في نهاية المطاف.وأضاف الرئيس الكوبي: "والسيناريو الثالث هو العدوان العسكري".واعتبر كانيل أن هذه الفرضيات لم يختلقها الكوبيون، بل تستند إلى تصريحات متكررة من الأميركي والرئيس الأميركي .وتدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ كانون الثاني الماضي ، عقب فرض حصارا نفطيا على الجزيرة وجولات من التي استهدفت كيانات ومسؤولين كوبيين.