بين ترامب ونتنياهو.. خلاف أميركي إسرائيلي حول حرب إيران

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وقال المسؤول: "بيبي يحتاج إلى استمرار الحرب لكي يبقى له وجود سياسي ، ويحتاج إلى انتهاء الحرب لكي يبقى له وجود سياسي في ".وبحسب المعطيات، يسعى ترامب إلى الخروج من الحرب التي دخلت شهرها الرابع، في حين يرى نتنياهو أن استمرار التصعيد قد يعزز موقعه داخلياً. وظهر هذا التناقض خلال الأزمة الأخيرة، بعدما حذّر ترامب نتنياهو من أنه قد يجد نفسه وحيداً إذا قرر العودة إلى الحرب مع إيران.وبدأ التصعيد، الأحد، عقب غارة إسرائيلية على هدف لـ" " في ، ما أثار استياء ترامب الذي كان قد أوقف هجوماً إسرائيلياً مماثلاً قبل أيام. وردّت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه .وخلال اتصال هاتفي، طلب ترامب من نتنياهو عدم الرد، طارحاً خيارين: إما التوصل إلى صفقة مع إيران خلال أيام تجعل الضربات غير ضرورية، أو أن يتولى هو شخصياً قيادة الضربات ضد إيران. في المقابل، رأى نتنياهو أن عدم الرد سيبعث برسالة خاطئة مفادها أن إيران قادرة على ردع أميركا وإسرائيل.وعلى الرغم من عدم التوصل إلى قرار واضح، أبلغ نتنياهو بمضيّه في الضربات، فاستهدفت إسرائيل مكوّناً رئيسياً في أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، قبل أن ترد طهران بوابل جديد من الصواريخ باتجاه تل أبيب، وسط تبادل ضربات جعل المشهد قريباً من حرب واسعة.ولم يشارك الجيش الأميركي في الهجمات ، لكنه ساعد في اعتراض الصواريخ .وبينما كانت إسرائيل تستعد لموجة أكبر من الضربات، اتصل ترامب بنتنياهو وطلب منه وقفها، محذراً: "بيبي، من الأفضل أن تكون حذراً، وإلا فستكون وحدك قريباً". وانتهى الاتصال بموافقة نتنياهو على التراجع شرط ألا يهاجم الإيرانيون.وقال ترامب إن إيران تريد صفقة يمكن توقيعها قريباً، واصفاً الاتفاق المحتمل بأنه "استثنائي". إلا أن رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف نفى ذلك، مؤكداً أن تصريحات ترامب لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه، وأضاف: "ليس لدينا ثقة في الجانب الآخر". (روسيا اليوم)