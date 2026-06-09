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عربي-دولي

قبل انطلاق المونديال.. رئيسة المكسيك ترفع معنويات منتخب بلادها

Lebanon 24
09-06-2026 | 04:33
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قبل انطلاق المونديال.. رئيسة المكسيك ترفع معنويات منتخب بلادها
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استقبلت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم لاعبي منتخب بلادها، قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك خلال مراسم أقيمت في مركز الأداء العالي بالعاصمة مكسيكو سيتي.

وخلال الحفل، سلّمت شينباوم العلم الوطني إلى قائد المنتخب وحارس المرمى المخضرم غييرمو أوتشوا، الذي يستعد لدخول التاريخ من خلال المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، ليصبح أول حارس مرمى يحقق هذا الإنجاز.
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ووجّهت الرئيسة المكسيكية رسالة إلى اللاعبين، دعتهم فيها إلى الدفاع عن العلم "بشرف وولاء وثبات"، مؤكدة أن المنتخب يحمل آمال ملايين المكسيكيين في البطولة التي تستضيفها البلاد بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.

وشهدت المراسم حضور المدير الفني خافيير أغيري ورئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ميكيل أريولا، فيما جدد اللاعبون تعهدهم بتمثيل بلادهم بأفضل صورة ممكنة في النسخة التاريخية من المونديال.

وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 تموز 2026، بمشاركة 16 مدينة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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