قبل انطلاق المونديال.. رئيسة المكسيك ترفع معنويات منتخب بلادها

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🔵 🇲🇽 رئيسة #المكسيك تسلّم أوتشوا علم البلاد قبل انطلاق مشوار المونديال.
استقبلت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لاعبي #المنتخب_المكسيكي قبل مشاركتهم في نهائيات #كأس_العالم_2026.
وخلال مراسم الاستقبال، سلّمت علم المكسيك إلى قائد المنتخب الحارس غييرمو أوتشوا، في لقطة رمزية لدعم… pic.twitter.com/7qqkle3Tem
— الأخبارية - رياضة 24 🇰🇼 (@kuwait24Nu) June 9, 2026
🔵 🇲🇽 رئيسة #المكسيك تسلّم أوتشوا علم البلاد قبل انطلاق مشوار المونديال.
استقبلت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لاعبي #المنتخب_المكسيكي قبل مشاركتهم في نهائيات #كأس_العالم_2026.
وخلال مراسم الاستقبال، سلّمت علم المكسيك إلى قائد المنتخب الحارس غييرمو أوتشوا، في لقطة رمزية لدعم… pic.twitter.com/7qqkle3Tem