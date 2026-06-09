قبل انطلاق المونديال.. رئيسة المكسيك ترفع معنويات منتخب بلادها

استقبلت رئيسة كلوديا شينباوم لاعبي منتخب بلادها، قبل أيام من انطلاق منافسات 2026، وذلك خلال مراسم أقيمت في مركز الأداء العالي بالعاصمة مكسيكو سيتي.



وخلال الحفل، سلّمت شينباوم الوطني إلى قائد المنتخب وحارس المرمى المخضرم غييرمو أوتشوا، الذي يستعد لدخول التاريخ من خلال المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، ليصبح أول حارس مرمى يحقق هذا الإنجاز.

🔵 🇲🇽 رئيسة #المكسيك تسلّم أوتشوا علم البلاد قبل انطلاق مشوار المونديال.



استقبلت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لاعبي #المنتخب_المكسيكي قبل مشاركتهم في نهائيات #كأس_العالم_2026.



وخلال مراسم الاستقبال، سلّمت علم المكسيك إلى قائد المنتخب الحارس غييرمو أوتشوا، في لقطة رمزية لدعم… pic.twitter.com/7qqkle3Tem — الأخبارية - رياضة 24 🇰🇼 (@kuwait24Nu) June 9, 2026 Advertisement



ووجّهت الرئيسة المكسيكية رسالة إلى اللاعبين، دعتهم فيها إلى الدفاع عن العلم "بشرف وولاء وثبات"، مؤكدة أن المنتخب يحمل آمال ملايين المكسيكيين في البطولة التي تستضيفها البلاد بالشراكة مع وكندا.



وشهدت المراسم حضور خافيير أغيري ورئيس الاتحاد المكسيكي ميكيل أريولا، فيما جدد اللاعبون تعهدهم بتمثيل بلادهم بأفضل صورة ممكنة في النسخة التاريخية من المونديال.



وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 2026، بمشاركة 16 مدينة في كل من والمكسيك والولايات المتحدة. (روسيا اليوم) ووجّهت الرئيسة المكسيكية رسالة إلى اللاعبين، دعتهم فيها إلى الدفاع عن العلم "بشرف وولاء وثبات"، مؤكدة أن المنتخب يحمل آمال ملايين المكسيكيين في البطولة التي تستضيفها البلاد بالشراكة مع وكندا.وشهدت المراسم حضور خافيير أغيري ورئيس الاتحاد المكسيكي ميكيل أريولا، فيما جدد اللاعبون تعهدهم بتمثيل بلادهم بأفضل صورة ممكنة في النسخة التاريخية من المونديال.وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 2026، بمشاركة 16 مدينة في كل من والمكسيك والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)