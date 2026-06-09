وثيقة عسكرية سرية: هؤلاء جهّزتهم أميركا لضرب إيران

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كشفت وثيقة عسكرية أميركية أن قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأميركي نُشرت في نيسان 2026، وذللك في إطار مهام مؤقتة ضمن خطط طوارئ أميركية-إسرائيلية جديدة تتعلق بعمليات محتملة ضد .وأظهرت وثيقة أمر النشر أن عناصر من الكتيبة الثانية، فوج المشاة 501، التابع للفرقة 82 المحمولة جوا، أُرسلوا إلى لأداء مهام مؤقتة، في وقت أعلن فيه البنتاغون، في مارس الماضي، عن نشر عناصر من هذه الفرقة في منطقة ، دون الإفصاح عن أن إسرائيل إحدى وجهاتهم.ووفقا لمصدر عسكري، يرتبط هذا النشر بخطط طوارئ أميركية-إسرائيلية مشتركة تتضمن سيناريوهات لعمليات محتملة ضد إيران، من بينها خطة للاستيلاء على خرج ، التي تعد محورا استراتيجيا لتصدير في الخليج.وتعد الفرقة 82 المحمولة جوا قوة الرد السريع التابعة للجيش الأمريكي، وهي مدربة خصيصا على تنفيذ عمليات الإنزال الجوي ومهام "الدخول القسري" إلى المناطق المعادية، مما يعزز من قدراتها على التحرك السريع في سيناريوهات الطوارئ.وعلى الصعيد العلني، اكتفى البنتاغون بالإعلان عن نشر هذه القوات ضمن منطقة قيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن وجهتها قواعد في الكويت أو قطر، فيما امتنع المسؤولون الأميركيون عن الاعتراف بنشر القوات في إسرائيل بشكل صريح.وتعد جزيرة خرج هدفا استراتيجيا حساسا، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية، مما يجعل أي تحرك عسكري تجاهها محفوفاً بمخاطر إقليمية ودولية واسعة النطاق.ويرى محللون أن نشر قوات أمريكية في إسرائيل، في إطار خطط عملياتية مشتركة، قد يزيد من حدة التوتر مع إيران، ويدفع إلى اتخاذ إجراءات مضادة، في وقت تبذل فيه عدة عواصم جهودا دبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية أوسع. (روسيا اليوم)