لحظات رعب في مدرسة بريطانية.. 3 مصابين والمشتبه بها تلميذة

أعلنت الشرطة ، توقيف تلميذة تبلغ 14 عاماً في مدينة ، بعد إصابة طالبين وموظف بعملية طعن وقعت داخل مدرسة، وفقاً لوكالة .

وأُوقفت التلميذة بشبهة الاعتداء، وهي محتجزة ليتم استجوابها، وفق ما جاء في بيان لشرطة منطقة مانشستر.

وأُصيب ثلاثة أشخاص بجروح هم: تلميذة تبلغ 14 عاماً، وتلميذ في العمر ذاته، إضافةً إلى موظف في المدرسة يبلغ 27 عاماً، بما يُعتقد أنها جروح ناجمة عن تعرّضهم للطعن.

وقالت الشرطة بعد الحادث الذي وقع في « كو-أوب» إنه «تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، لكن لا يُعتقد أن جروحهم خطيرة. الجميع حالاتهم مستقرة في الوقت الحالي».

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» أن المدرسة قررت إغلاق أبوابها بعد الهجوم، فيما انتشرت مركبات الطوارئ في محيط المبنى.

وقال جون شيلفوك إن «العناصر سيبقون في المدرسة وضمن المنطقة ليكون حضورهم مرئياً ولطمأنة السكان».

وتسعى الحكومة البريطانية لوضع حد لجرائم الطعن وعمليات بيع السكاكين المحظورة والسواطير، بما في ذلك على الإنترنت.

وتم توقيف فتى يبلغ 13 عاماً وتوجيه اتهامات إليه في شباط على خلفية عملية طعن لتلميذين في مدرسة في .