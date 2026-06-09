بعد إسقاط إيران مروحية أميركية... ترامب يتوعّد بالرد

أعلن الرئيس الأميركي أنه أُبلغ من قبل الجيش الأميركي بأن القوات أسقطت الليلة الماضية مروحية أميركية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق ، مؤكداً أن طياريها الاثنين كانا على متنها وتمكنا من النجاة دون أي إصابات.

وأضاف أن ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم، قائلاً: "سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم»، ومشدداً في الوقت نفسه على أن «سترد على إسقاط مروحية أباتشي أميركية فوق مضيق هرمز".