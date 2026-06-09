بعد إسقاط إيران مروحية أميركية... ترامب يتوعّد بالرد

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أُبلغ من قبل الجيش الأميركي بأن القوات الإيرانية أسقطت الليلة الماضية مروحية أميركية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، مؤكداً أن طياريها الاثنين كانا على متنها وتمكنا من النجاة دون أي إصابات.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم، قائلاً: "سيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم»، ومشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «سترد على إسقاط إيران مروحية أباتشي أميركية فوق مضيق هرمز".