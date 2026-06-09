عملية إنقاذ بحرية تعيد طاقم أباتشي إلى بر الأمان خلال ساعتين

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أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن يحقق في حادثة سقوط مروحية من طراز أباتشي تابعة له بالقرب من ، يوم الاثنين، وذلك لمعرفة ما إذا كان إطلاق نار إيراني قد يكون سبب الحادث.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين ومصدر ثالث مطّلع أن التفاصيل قد تتضح بشكل أكبر بعد استجواب الطيارين اللذين يخضعان حاليًا للعلاج.وأكد مصدر مطّلع على الحادث أن عمليات بحث وإنقاذ مكثفة استمرت لساعات قبل العثور على طاقم المروحية.وفي السياق ذاته، نقلت شبكة (CNN) عن أن زورقًا مسيّرًا تابعًا للبحرية تمكن من العثور على وإنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية الأباتشي بعد سقوطها أثناء دورية قبالة سواحل ، في حادث وُصف بأنه الأول من نوعه منذ تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، بحسب تقارير أمريكية.وأوضح متحدث باسم القيادة المركزية أن الحادث وقع خلال مهمة دورية في المياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ نفذت باستخدام زوارق بحرية غير مأهولة، وتم خلالها انتشال الطاقم من المياه ونقله إلى مكان آمن خلال نحو ساعتين، حيث وُصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.وأضاف المتحدث أن عملية الإنقاذ نفذت ضمن مهام قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي، والتي تعتمد على تقنيات والمنصات غير المأهولة في عملياتها البحرية.من جانبه، قال إن "الطيارين بخير ولم يصب أحد بأذى".