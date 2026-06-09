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عربي-دولي

برلماني إيراني: الحصار البحري يسبب عجزًا في الموازنة

Lebanon 24
09-06-2026 | 13:22
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برلماني إيراني: الحصار البحري يسبب عجزًا في الموازنة
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كشف برلماني إيراني، أن الحصار البحري المفروض على إيران تسبب بعجز ملحوظ في موازنة البلاد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
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وقال محسن زنكنة، عضو لجنة التخطيط والموازنة في مجلس البرلمان الإيراني، إن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى تقييد حركة الواردات والصادرات، وأسهم إلى جانب تراجع الإيرادات النفطية والضريبية وعائدات النقد الأجنبي في تسجيل عجز ملحوظ في الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني، الذي بدأ في الـ21 من شهر آذار الماضي.

وأوضح أن طهران تمارس ضغوطاً على الاقتصاد الأمريكي من خلال إغلاق مضيق هرمز، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب تعبيره، تفرض حصاراً خلف المضيق أدى إلى الحد من حركة التجارة الإيرانية.

وأضاف زنكنة أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الإيرادات النفطية والضرائب على الأرباح والعائدات بالعملة الأجنبية، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة للبلاد، وفقًا لموقع "نود اقتصادي".

وأعرب عن أمله في أن يؤدي انتهاء الحرب ورفع العقوبات إلى زيادة الإيرادات النفطية والضريبية، وبدء مرحلة من الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلاً عن استعادة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
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