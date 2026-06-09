برلماني إيراني: الحصار البحري يسبب عجزًا في الموازنة

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كشف إيراني، أن الحصار البحري المفروض على تسبب بعجز ملحوظ في موازنة البلاد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.وقال محسن زنكنة، عضو لجنة التخطيط والموازنة في مجلس ، إن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى تقييد حركة الواردات والصادرات، وأسهم إلى جانب تراجع الإيرادات النفطية والضريبية وعائدات النقد الأجنبي في تسجيل عجز ملحوظ في الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني، الذي بدأ في الـ21 من شهر آذار الماضي.وأوضح أن تمارس ضغوطاً على الاقتصاد الأمريكي من خلال إغلاق مضيق هرمز، إلا أن ، بحسب تعبيره، تفرض حصاراً خلف المضيق أدى إلى الحد من حركة التجارة .وأضاف زنكنة أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الإيرادات النفطية والضرائب على الأرباح والعائدات بالعملة الأجنبية، ما فرض ضغوطاً كبيرة على للبلاد، وفقًا لموقع "نود اقتصادي".وأعرب عن أمله في أن يؤدي انتهاء الحرب ورفع إلى زيادة الإيرادات النفطية والضريبية، وبدء مرحلة من الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلاً عن استعادة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.