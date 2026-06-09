3 انفجارات في خطّ أنابيب غاز في داغستان الروسيّة

أفادت وزارة الطوارىء الروسيّة، عن وقوع 3 انفجارات في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيليورت في إقليم في شمال القوقاز.

وقالت وكالة " ": "لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين حتّى الآن". (ارم نيوز)



