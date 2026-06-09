3 انفجارات في خطّ أنابيب غاز في داغستان الروسيّة

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🚨⚡️ الدفاع المدني الروسي يحاصر حريقاً هائلاً في داغستان:
وقعت 3 انفجارات متتالية في خط أنابيب الغاز ومحطة "ميثان" الفرعية بمنطقة "نوفي سولاك" في كيزيليورت، مما أدى لاندلاع حريق.
وزارة الطوارئ تعمل على السيطرة عليها، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/AAY1OCfae8
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 9, 2026
🚨⚡️ الدفاع المدني الروسي يحاصر حريقاً هائلاً في داغستان:
وقعت 3 انفجارات متتالية في خط أنابيب الغاز ومحطة "ميثان" الفرعية بمنطقة "نوفي سولاك" في كيزيليورت، مما أدى لاندلاع حريق.
وزارة الطوارئ تعمل على السيطرة عليها، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/AAY1OCfae8
المئيات من المواطنين يخلون منازلهم لحضة انفجار هائل لاحدى خطوط الغاز في جمهورية داغستان الروسية #رؤسيا#إيران#اسرائيل#مصر_خط_احمر pic.twitter.com/0b6OlO9hia
— كِــّاكِـّـيه (@keka2030) June 9, 2026
المئيات من المواطنين يخلون منازلهم لحضة انفجار هائل لاحدى خطوط الغاز في جمهورية داغستان الروسية #رؤسيا#إيران#اسرائيل#مصر_خط_احمر pic.twitter.com/0b6OlO9hia