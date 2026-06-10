"الليكود" يعلن: نتنياهو سيترشح للانتخابات

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وذكر الحزب في بيان مقتضب أن نتنياهو سيترشح في الانتخابات، ومن المحتمل أن يفوز. قال حزب الليكود ، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب، سيسعى لخوض الانتخابات مجددا هذا العام.وذكر الحزب في بيان مقتضب أن نتنياهو سيترشح في الانتخابات، ومن المحتمل أن يفوز.



ولم يجر حتى الآن الاعلان عن موعد الانتخابات بشكل رسمي، لكن يجب إجراؤها بحلول تشرين الأول المُقبل.



وستكون الانتخابات المقبلة هي الأولى منذ هجوم حركة " " على في السابع من تشرين الأول 2023، والذي شكل أسوأ فشل أمني لإسرائيل التي ردت بشن حملة عسكرية على .



واتسمت فترة ولاية نتنياهو باضطرابات منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول 2022 على رأس حكومة ائتلافية هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.