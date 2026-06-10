ترامب يُلوّح بضربة جديدة ضدّ إيران

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه بصدد إصدار أوامره بتوجيه ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في ، في ظل مماطلة الإيرانيين بعملية التفاوض، وقال في اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز"، إنّ "طائرة إيرانية من دون طيار اخترقت مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي واستقرت بين الطيارين، وكانت المروحية مشتعلة وتنبعث منها حرارة هائلة داخل قمرة القيادة، لكن المسيرة لم تنفجر كما كان مقصودا لها".وأضاف أن "الطيارين كانا يحلقان على ارتفاع منخفض جدا، وتمكنا بسرعة كبيرة، وفي غضون ، من إنزال المروحية في البحر، حيث تم إنقاذهما بعد حوالي ساعتين بواسطة زورق بحري بدون طيار، في عملية وصفها بأنها "معجزة"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ طيارين بهذه الطريقة في تاريخ الجيش الأميركي".وتحدث ترامب أيضا عن الضربات الأميركية التي نفذت الليلة الماضية ضد أنظمة الرادار ومواقع الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن "الإيرانيين حاولوا إعادة بناء قدراتهم الدفاعية خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنهم فشلوا في وقف الضربات الأميركية وتعرضوا لقصف شديد من الطائرات المقاتلة".وأضاف ترامب، عند سؤاله عن رد محتمل على إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القوات الأميركية في والبحرين والأردن، أن "الإيرانيين كانت لديهم فرصة لتوقيع صفقة والبقاء على قيد الحياة.وقال ترامب إن "متنمر قد مات" في إشارة إلى مقتل المرشد ، مؤكدا أنه قد يستمر في المضي قدما بشن المزيد من الضربات إذا لم يكن الإيرانيون راغبين في إبرام صفقة. (روسيا اليوم)