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عربي-دولي

تحذيرات إسرائيلية: تقارب عسكري غير مسبوق بين إيران وروسيا يغيّر ميزان القوى

Lebanon 24
10-06-2026 | 09:22
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تحذيرات إسرائيلية: تقارب عسكري غير مسبوق بين إيران وروسيا يغيّر ميزان القوى
تحذيرات إسرائيلية: تقارب عسكري غير مسبوق بين إيران وروسيا يغيّر ميزان القوى photos 0
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حذرت مصادر أمنية في تل أبيب من فرط انفتاح إيران على التسلّح الروسي، خاصة مع اعتماد طهران على آليات روسية متطورة، لإعادة بناء قواتها الجوية، في تحول غير مسبوق منذ ما يُعرف بـ"الثورة الإسلامية" العام 1979، بحسب تقديرات وسائل إعلام عبرية.
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ولفتت المصادر إلى تداول تقارير خلال الآونة الأخيرة، تؤكد إبرام صفقات عسكرية بين طهران وموسكو؛ محذرة من أنه "إذا كانت الصفقات المعلن عنها مجرد بداية لعملية تعاون عسكري أوسع بين الجانبين، فقد يتغير يتغير المشهد الإقليمي بشكل كبير خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات".

وقال موقع "نتسيف" إن زيادة الانفتاح على روسيا في مجال تطوير سلاح الجو الإيراني، يدشِّن "منطقة حماية" حول المنشآت الاستراتيجية في إيران، لا سيما المعنية منها بالنشاط النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية.

ومع ذلك، أشار إلى أن مرحلة القلق الحقيقي من حصول إيران على أسلحة روسية "ليست آنية"، وإنما يكمن القلق في إمداد إيران بمنظومات قتالية خاصة، يأتي في طليعتها: صواريخ آر-37 إم بعيدة المدى، وأنظمة رادار جديدة، وأخرى للحرب الإليكترونية، وطائرات إنذار مبكر، بطاريات دفاع جوي متطورة.

وبحسب تقرير الموقع، جاءت التحذيرات الإسرائيلية بعد تداول وثائق مسرَّبة، تؤكد أن روسيا أمدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية بـ327 صاروخًا موجهًا جو – جو، وجو - أرض.

ويُعتقد أن هذه الذخائر الجوية صُممت خصيصًا لتسليح أسطول طائرات سو-35 المقاتلة التي وقعت طهران عقدًا لشرائها من موسكو.

ورغم تقليل تل أبيب من قيمة الصفقة، ومدى تأثيرها على توازن القوى الإقليمي، لا سيما أمام سلاح الجو الإسرائيلي، كشف "نتسيف" قائمة الأسلحة المدرجة في الصفقة، مشيرًا إلى أنها مزيج من صواريخ جو – جو، طراز R-77M، وهى نسخة روسية متطورة من صاروخ AMRAAM، وصواريخ R-73M، وهو طراز قتالي جوي قصير المدى؛ بالإضافة إلى صواريخ جو – أرض من طرازي، Kh-29، وKh-31؛ وربما نماذج متطورة أخرى من طراز Kh-38.

وخلص التقرير إلى أن ذلك يعني عدم اقتصار مهام مقاتلات سو -35 الإيرانية على الاعتراض، وإنما يتعداه إلى تحول المقاتلة أيضًا إلى منصة هجومية متعددة المهام. 

 
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