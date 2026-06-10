موسكو: علاقاتنا مع دمشق تشهد توسعاً في القطاعات الحكومية والاقتصادية

أكدت الخارجية الروسية الأربعاء، أن التعاون بين ودمشق "يتطور بشكل نشط"، بالتزامن مع السعي لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ، ماريا زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من وسوريا".

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وأضافت أن "مسألة الوجود العسكري الروسي في تُناقش أيضاً في إطار الاتصالات مع الشركاء السوريين، بما في ذلك في سياق إعادة تنظيم محتملة للأفراد في المنشآت العسكرية الروسية، لكن تحديد هذه الآليات تظل حصرياً من صلاحيات والأجهزة الأمنية الروسية".

وقبل أشهر، قال إن موسكو تجري مشاورات مع بشأن إعادة هيكلة أو إعادة توظيف المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، بحسب "الأناضول".

وأشار لافروف إلى أن الجانب السوري أبدى اهتماماً باستمرار الوجود الروسي، لكن بصيغ جديدة تتناسب مع الظروف الحالية.

يذكر أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يتركز في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية.