عقوبات أميركية تطال منصة "نوبیتكس" وعدداً من الكيانات الإيرانية

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أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على ستة أفراد وأربعة كيانات، بعضها مرتبط بالصين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وفي الخامس من يونيو الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، ضمن تحديثات قائمة "الأفراد والكيانات المصنفة بشكل خاص".
كما أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على منصة "نوبیتكس"، أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في إيران، إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى.
وفي سياق متصل، أكدت الصين، أمس الثلاثاء، أنها "تعارض بشدة" إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزوّد محرّك البحث بايدو إلى قائمة تقول إنها تضمّ شركات تساعد الجيش الصيني، وفق وكالة "فرانس برس".