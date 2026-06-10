عقوبات أميركية تطال منصة "نوبیتكس" وعدداً من الكيانات الإيرانية

أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على ستة أفراد وأربعة كيانات، بعضها مرتبط بالصين، وفقًا لوكالة "".

وفي الخامس من يونيو الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، ضمن تحديثات قائمة "الأفراد والكيانات المصنفة بشكل خاص".

Advertisement

كما أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على منصة "نوبیتكس"، أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في ، إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى.

وفي سياق متصل، أكدت ، أمس الثلاثاء، أنها "تعارض بشدة" إدراج شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزوّد محرّك البحث بايدو إلى قائمة تقول إنها تضمّ شركات تساعد الجيش الصيني، وفق وكالة "فرانس برس".