قبل افتتاح المونديال في المكسيك.. احتجاجات وإقفال طرقات من قبل الآلاف

Advertisement

ونشرت السلطات آلاف عناصر الشرطة في محيط الملعب، حيث وُضعت حواجز خرسانية ومقطورة لمنع المتظاهرين من التقدم نحو المنشأة التي تستضيف مباراة الافتتاح بين وجنوب إفريقيا.وتواصل مجموعة منشقة من "CNTE" احتجاجاتها منذ الأسبوع الماضي، مطالبة بزيادة الرواتب وإلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق. في المقابل، تؤكد السلطات أنها حسّنت ظروف عمل المعلمين وتدعو إلى الحوار.وقال أحد المتظاهرين، أنخيل فيلالوبوس، لوكالة "فرانس برس": "نريد الوصول إلى الملعب"، مضيفاً: "لقد قدمت الحكومة بعض الإجابات، لكنها غير مرضية".وهتف متظاهر آخر، أوستريبيرتو فلوريس: "النضال مستمر".كما أقام المعلمون مخيماً قرب ساحة زوكالو المركزية، حيث أُنشئت منطقة للمشجعين، ووجّهوا دعوة للتظاهر، الخميس، تزامناً مع المباراة الافتتاحية.من جهتها، وصفت الرئيسة الاحتجاجات التي شهدتها الأيام الأخيرة، والتي شملت إغلاق شوارع وتدمير تماثيل مرتبطة بكأس العالم، بأنها "استفزاز".وقالت شينباوم في مؤتمرها الصحافي اليومي: "نرى في هذا استفزازاً يهدف إلى إظهار مدى سوء الأوضاع في المكسيك". وأقرت بوجود "مشاكل عديدة" في البلاد، مؤكدة أن الحكومة "تتعامل معها"، لكنها شددت على عدم وجود "استياء اجتماعي".واستبعدت شينباوم، في الوقت الحالي، إصدار أوامر للشرطة بقمع الاحتجاجات، مؤكدة أنها "تضمن أن الاحتفال بافتتاح كأس العالم سيسير على ما يرام، في سلام وهدوء".ولن تحضر الرئيسة في ملعب أزتيكا، مشيرة إلى أنها تدرس حضورها في المنطقة المخصصة للمشجعين قرب ، وقالت: "سنرى كيف سيتطور الوضع مع المعلمين".