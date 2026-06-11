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عربي-دولي

عملية سرية في هرمز.. ترامب يكشف ما فعله الجيش الأميركي

Lebanon 24
11-06-2026 | 01:13
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عملية سرية في هرمز.. ترامب يكشف ما فعله الجيش الأميركي
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "عملية سرية" قال إن الجيش الأميركي ينفذها منذ نحو شهر، بهدف تسهيل عبور ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز.
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وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه وجّه الجيش الأميركي إلى "تنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز".

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط إلى الأسواق عبر المضيق، وعبور أكثر من 200 سفينة تجارية بأمان، معتبراً أن ذلك تحقق بفضل "سيطرة أميركا على مضيق هرمز، وليس إيران".

وخلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة تسحب ملايين البراميل من النفط، مضيفاً: "لا أحد يعلم ذلك. إيران لم تكن تعلم بذلك حتى الآن".

وتابع: "دمرنا 22 سفينة في ليلة واحدة. في وقت متأخر من الليل، بدون أضواء، لأنهم لا يملكون راداراً، لأننا دمرناهم".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية، جاء إعلان ترامب بعد نحو شهر من توقف عملية أميركية معلنة، كانت قد أُطلقت في 4 أيار تحت اسم "مشروع الحرية"، لمرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز.

ووفق وزير الخارجية ماركو روبيو، كان الهدف من تلك العملية إنقاذ 23 ألف مدني من 87 دولة كانوا على متن سفن في الخليج. لكن ترامب أعلن بعد يوم واحد تعليقها "لفترة وجيزة"، بالتزامن مع محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية إنه منذ ذلك الحين لم تُستأنف مهمة المرافقة المعلنة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة استبدلت على ما يبدو النهج العلني بعملية سرية.

من جهتها، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأنه رغم تراجع حركة الملاحة الظاهرة، تتزايد المؤشرات إلى أن بعض السفن تعبر المنطقة من دون بث إشارات تحديد المواقع.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى أصبحت أكثر شيوعاً في عدد من موانئ المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت أن اضطرابات إشارات نظام التعرف الآلي لا تزال تؤثر على نشاط الشحن، ما يؤدي إلى مراجعات متكررة لإحصاءات العبور مع ظهور السفن لاحقاً خارج المناطق عالية الخطورة، اعتماداً على بيانات تتبع إضافية وصور أقمار صناعية.

ورجحت "بلومبيرغ" أن يؤثر الوجود البحري الأميركي أيضاً على دقة الملاحظات، مشيرة إلى احتمال قيام سفن مرتبطة بإيران بإيقاف إشارات نظام التعرف الآلي عند دخول الخليج أو مغادرته، لتفادي رصدها، ما يصعّب تتبع حركة السفن في الوقت الفعلي. (ارم نيوز)
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