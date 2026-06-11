البطالة في أوروبا ترتفع.. وإسبانيا في الصدارة

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وعلى مستوى الدول، تصدّرت قائمة أعلى معدلات البطالة في بنسبة 10.5%، رغم تراجعها عن 11.4% في العام السابق. وجاءت فنلندا في المرتبة الثانية بنسبة 9.7%، بعدما كانت 8.4% في 2024، تلتها بنسبة 8.9%، مع أنها سجلت تحسناً مقارنة بـ10.1% في العام السابق.في المقابل، حافظت بعض مستويات منخفضة جداً من البطالة، إذ سجلت التشيك أدنى معدل في الاتحاد بنسبة 2.8%، تلتها بولندا ومالطا بنسبة 3.1% لكل منهما.وأظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً بين . ففي ارتفع معدل البطالة من 3.4% إلى 3.8%، وفي من 7.4% إلى 7.7%، فيما تراجع في من 6.5% إلى 6.1%، وفي البرتغال من 6.5% إلى 6%. أما رومانيا فسجلت ارتفاعاً من 5.4% إلى 6.1%.وتكشف الأرقام أيضاً عن عامل مؤثر في سوق العمل الأوروبي، هو مستوى التعليم. فقد بلغت البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و74 عاماً من ذوي التعليم المنخفض 10.5% في عام 2025، مقابل 4.7% لمن يملكون مستوى تعليمياً متوسطاً، و3.6% فقط بين أصحاب التعليم العالي.وكانت الفجوة أكبر في سلوفاكيا، حيث بلغ معدل البطالة بين ذوي التعليم المنخفض 38.8%، مقارنة بـ2.1% فقط بين أصحاب التعليم العالي، أي بفارق 36.7 نقطة مئوية. كما سجّلت السويد فجوة كبيرة، إذ بلغت البطالة بين أصحاب التعليم المنخفض 20% مقابل 5.1% لأصحاب التعليم العالي، فيما بلغت في فنلندا 18.8% مقابل 4.9%.وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل الأوروبي لا يواجه فقط تفاوتاً بين دولة وأخرى، بل أيضاً فجوة داخلية مرتبطة بالمستوى التعليمي. فكلما ارتفع مستوى التعليم، تراجعت احتمالات البطالة، في مؤشر واضح إلى أن المهارات والشهادات ما زالت تلعب دوراً أساسياً في حماية الأفراد من مخاطر فقدان العمل.