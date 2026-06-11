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عربي-دولي

الحرب والتضخم.. مخاوف جمهورية من غضب الناخبين الأميركيين

Lebanon 24
11-06-2026 | 02:01
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الحرب والتضخم.. مخاوف جمهورية من غضب الناخبين الأميركيين
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حذّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الخميس، من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، معربين عن خشتيتهم من ردة فعل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار، وداعين إلى إنهاء سريع للصراع.
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وبحسب تقرير لشبكة "CNN" تعكس تحذيرات أعضاء مجلس الشيوخ الضغوط التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، في وقت تشير فيه بيانات اقتصادية جديدة إلى أنَّ ارتفاع الأسعار يقضي على نمو أجور الأمريكيين.

وقالت السيناتور شيلي مور كابيتو، من ولاية فرجينيا الغربية، "أعتقد أن الناس يشعرون بذلك حقاً. الأمر لا يقتصر على أسعار الوقود فحسب، بل يشمل أسعار المواد الغذائية وغيرها، وأعتقد أن هناك مستوى من الإحباط... ولذا أعتقد أن هناك قلقاً".

وأضافت "أعتقد أن الناس يشعرون بأن ذلك يعود إلى ما يحدث في إيران. لذلك أعتقد أن الضغط يقع على الرئيس للتوصل إلى حل سلمي والمضي قدماً".

من جهته، قال السيناتور جون هاولي من ولاية ميسوري: إن البيانات الاقتصادية يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" للجمهوريين لاتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع الأسعار.


وأضاف: "نحن بحاجة إلى بعض الدعم، ويمكن للكونغرس تقديمه"، محذراً: "إذا لم يقدم الكونغرس هذا الدعم، فأعتقد أن الناخبين لن يكونوا راضين".

وفي معرض ردّه على المخاوف بشأن التداعيات السياسية، قال السيناتور كيفن كرامر من ولاية داكوتا الشمالية: "غالباً ما يصوّت الناس وفقاً لمصالحهم المالية... ولكن إذا لم يشعر الناس بالأمان المالي، فإنهم غالباً ما يستجيبون بشكل واضح باختيار شخص آخر".

كما أعرب السيناتور تومي توبرفيل، المرشح لمنصب حاكم ولاية ألاباما، عن قلقه بشأن التضخم، قائلاً: "الجميع يعاني مشاكلَ".

لكن عندما سُئل عمَّ إذا كان التضخم سيؤثر سلباً في الجمهوريين في انتخابات تشرين الثاني، قال توبرفيل: "لا يمكننا أن نقلق بشأن ذلك. علينا أن نهتم بأمور العالم". 

وأضاف أنه طالما أُعيد فتح مضيق هرمز في نهاية المطاف، "فسنكون أكثر أمانًا، وستنخفض الأسعار، وسيحصل الناس على المزيد من المال".

 
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