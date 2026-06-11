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عربي-دولي

قرار نووي جديد ضد إيران.. ومخزون اليورانيوم في الواجهة

Lebanon 24
11-06-2026 | 02:24
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قرار نووي جديد ضد إيران.. ومخزون اليورانيوم في الواجهة
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قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إن تصرفات إيران لا تثير فقط مخاوف عاجلة بشأن طبيعة برنامجها النووي، بل تهدد أيضاً سلامة نظام الضمانات النووية العالمي.
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وجاء موقف الدول الأربع بعد موافقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، على قرار تدعمه واشنطن، يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب، والسماح للمفتشين بالتحقق منها.

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أُقر بأغلبية 21 صوتاً، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 10 عن التصويت.

وقادت الولايات المتحدة الحملة لإصدار القرار، فيما وصفته إيران بأنه "تبرير للعدوان العسكري"، معتبرة أن المفتشين كانوا يتمتعون بحرية الوصول قبل الهجمات، بحسب "رويترز".

وتأتي الخطوة بعد ساعات من تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران أسقطت مروحية أميركية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز.

وكانت الهجمات الإسرائيلية والأميركية في حزيران من العام الماضي قد دمرت منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية أو ألحقت بها أضراراً بالغة، إلا أنه يُعتقد أن معظم اليورانيوم المخصب الذي أنتجته تلك المنشآت لم يتضرر، بما في ذلك مواد قريبة من الدرجة الصالحة للاستخدام في الأسلحة.

ولم تبلغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن بمصير هذه المواد، كما لم تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف للتحقق منها.

ورداً على سؤال بشأن موقف طهران، قال رضا نجفي، سفير إيران لدى الوكالة، إن بلاده هي التي ستقرر كيفية الرد. وأضاف بعد التصويت أن القرار "يركز حصراً على العواقب ويفرض عدداً من المطالب المفرطة على إيران"، من دون معالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي.

وينص القرار على أن تزود إيران الوكالة بـ"معلومات كاملة عن مخزوناتها من المواد النووية"، وأن تمنحها حق الوصول اللازم للتحقق من ذلك "دون تأخير".

وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بينهما، وفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع تشمل البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، في منشور على مواقع التواصل: "لا تحسن إيران إلا الكلام، لكنه بلا أفعال"، مضيفاً أن طهران استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتها، "والآن سيتعين عليهم دفع الثمن".

وتقول واشنطن إن إيران يجب ألا تتمكن من إنتاج سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أنها لا تعتزم القيام بذلك.

وكانت الوكالة قد قدرت أن إيران امتلكت، حتى الغارات الإسرائيلية الأولى في 13 حزيران من العام الماضي، نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب لتصنيع أسلحة نووية. وبحسب معايير الوكالة، فإن هذه الكمية تكفي، إذا خضعت لمزيد من التخصيب، لإنتاج 10 أسلحة نووية، فيما لم تتضح الكمية المتبقية منها.
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