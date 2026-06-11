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عربي-دولي

تبادل الضربات بين واشنطن وطهران لليوم الثاني.. ولا أضرار أميركية معلنة

Lebanon 24
11-06-2026 | 02:36
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تبادل الضربات بين واشنطن وطهران لليوم الثاني.. ولا أضرار أميركية معلنة
تبادل الضربات بين واشنطن وطهران لليوم الثاني.. ولا أضرار أميركية معلنة photos 0
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار أو تأثيرات لحقت بالمنشآت الأميركية، نتيجة القصف الإيراني.
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ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت على المنطقة خلال ليل الأربعاء وفجر الخميس.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف "قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة اكس أن "وحدات من مشاة البحرية (المارينز) والقوات الجوية والبحرية، أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية".


 وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.

وبدأ تصعيد الأعمال القتالية في وقت سابق من الأسبوع بإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد أمريكية في المنطقة.

وهذا هو أخطر تهديد لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في  نيسان؛ ما أضعف الآمال في نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في أواخر  شباط بضربات جوية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.


وقال الجيش الأميركي: إن أحدث هجماته استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران" ردًّا على ما وصفه "بعدوان غير مبرر ومستمر" من طهران.

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