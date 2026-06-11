العراق يدعو إلى رفع التنسيق مع دمشق

وجَّه رئيس الوزراء ، علي الزيدي، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد ، دعا فيها إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، في خطوة تعكس توجهاً عراقياً لإعادة بناء علاقاته الإقليمية بالتوازي مع تحركات داخلية تستهدف حصر السلاح في يد الدولة والاستعداد لزيارة مرتقبة إلى .

وقال لرئيس الوزراء العراقي، إن رسالة الزيدي أكدت أهمية تطوير العلاقات بين ودمشق ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف البيان أن «الشرع أعرب عن شكره للزيدي وللحكومة العراقية»، مؤكداً « بالتعاون مع في مواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة»، ومشدداً على «أهمية تعزيز التعاون ، خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي».