البحرين تكشف حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني

أعلنت البحرينية، أن "العدوان الآثم الذي تعرضت له فجر الخميس، استهدف المناطق السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وتم معالجتها في الموقع".

وأوضحت الوزارة أن "العدوان الإيراني السافر أسفر كذلك عن احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة ".

ولفتت إلى قيام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار العمل على تعزيز الحماية المدنية وبما يضمن حماية السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.