البحرين تكشف حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن "العدوان الإيراني الآثم الذي تعرضت له المملكة فجر الخميس، استهدف المناطق السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وتم معالجتها في الموقع".
وأوضحت الوزارة أن "العدوان الإيراني السافر أسفر كذلك عن احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة".
ولفتت إلى قيام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار العمل على تعزيز الحماية المدنية وبما يضمن حماية السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.