تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البحرين تكشف حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني

Lebanon 24
11-06-2026 | 12:30
A-
A+
البحرين تكشف حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني
البحرين تكشف حصيلة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن "العدوان الإيراني الآثم الذي تعرضت له المملكة فجر الخميس، استهدف المناطق السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وتم معالجتها في الموقع".

وأوضحت الوزارة أن "العدوان الإيراني السافر أسفر كذلك عن احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة".

ولفتت إلى قيام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار العمل على تعزيز الحماية المدنية وبما يضمن حماية السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تعلن تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني في الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفياً مع نظيره التركي آخر التطورات الناجمة عن اعتداءات إسرائيل على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الكويتية تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن وما نجم عنها من أضرار
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الإسعاف الوطني

المملكة

المنامة

إيران

بحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-06-11
Lebanon24
14:14 | 2026-06-11
Lebanon24
14:00 | 2026-06-11
Lebanon24
13:38 | 2026-06-11
Lebanon24
13:36 | 2026-06-11
Lebanon24
13:24 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24