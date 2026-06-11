بعد هجمات على سفن في الخليج...الهند تأمر أجهزتها بالتأهب

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أعلنت وزارة النقل البحري في الهند أن البلاد أصدرت أوامر لأجهزتها بالاستعداد للاستجابة لأي طارئ يتعلق بالبحارة الهنود أو المصالح البحرية للبلاد، وذلك في أعقاب ثلاث هجمات أمريكية على ناقلات تقودها طواقم هندية هذا الأسبوع، منها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة تنسق بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والبحرية الهندية والإدارات البحرية للدول الصديقة وشركات الشحن وغيرها من الأطراف المعنية لضمان تقديم الدعم والمساعدة في الوقت المناسب للبحارة الهنود.
وقالت "وجهت الحكومة جميع الأجهزة المعنية بأن تظل في حالة تأهب قصوى ومستعدة للاستجابة لأي طارئ يتعلق بالبحارة الهنود أو المصالح البحرية للهند".