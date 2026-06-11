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عربي-دولي

بعد هجمات على سفن في الخليج...الهند تأمر أجهزتها بالتأهب

Lebanon 24
11-06-2026 | 13:24
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بعد هجمات على سفن في الخليج...الهند تأمر أجهزتها بالتأهب
بعد هجمات على سفن في الخليج...الهند تأمر أجهزتها بالتأهب photos 0
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 أعلنت وزارة النقل البحري في الهند أن البلاد أصدرت أوامر ‌لأجهزتها بالاستعداد للاستجابة لأي طارئ يتعلق بالبحارة الهنود أو المصالح البحرية للبلاد، وذلك في أعقاب ثلاث هجمات ⁠أمريكية على ناقلات تقودها طواقم هندية هذا الأسبوع، منها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة تنسق بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والبحرية ‌الهندية ⁠والإدارات البحرية للدول الصديقة وشركات الشحن وغيرها من الأطراف المعنية لضمان تقديم الدعم والمساعدة ⁠في الوقت المناسب للبحارة الهنود.

وقالت "وجهت الحكومة جميع الأجهزة المعنية بأن تظل ⁠في حالة تأهب قصوى ومستعدة للاستجابة لأي طارئ ⁠يتعلق بالبحارة الهنود أو المصالح البحرية للهند".

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