محادثة بين أمير قطر وترامب تعكس تقدماً في التفاهمات الأميركية الإيرانية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي ، في خلال اتصال هاتفي، نتائج المفاوضات الجارية بين وإيران، وسط حديث عن إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة واقتراب التوصل إلى اتفاق قد يمهد لمرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.

وذكر الديوان الأميري القطري أن الجانبين استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات المرتبطة بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد.

كما تناول الاتصال نتائج المشاورات والتفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ، والتي أفضت إلى تقدم في المسار التفاوضي القائم بين الطرفين.

وأكد ، حسب البيان، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، وبمشاركة ودعم عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها قطر، مشيراً إلى أن العمل مستمر لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيداً للإعلان عن ترتيبات توقيع الاتفاق.

أمير قطر، رحّب ، بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم الدوحة لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.

كما أعرب الشيخ تميم عن شكره للرئيس الأميركي على الجهود التي يبذلها لدعم مسار التهدئة وخفض التوتر، في وقت تواصل فيه قطر لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين وطهران ودفع المسار التفاوضي نحو نتائج عملية.