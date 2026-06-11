هل حسمت إيران ردّها النهائي على المقترح الأميركي؟

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ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن لم تقدّم حتى الآن أي رد نهائي على المقترح.وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق إلى أن إيران لم تُقرّ بعد نص تفاهم مع لإنهاء الحرب، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني، قوله إنه "لم تتم الموافقة على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".وبدوره نقل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولون إيرانيين قولهم إنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد مجتبى .وذكرت المصادر أن الفجوات تقلصت بشأن 3 قضايا رئيسية، أبرزها آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والترتيبات الخاصة بإعادة فتح خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج خلال فترة وقف إطلاق النار المذكورة.