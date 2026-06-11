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عربي-دولي

هل حسمت إيران ردّها النهائي على المقترح الأميركي؟

Lebanon 24
11-06-2026 | 15:38
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هل حسمت إيران ردّها النهائي على المقترح الأميركي؟
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أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مساء الخميس، أنه "نظرا لقبول الولايات المتحدة للنص المقترح من إيران، فإن احتمال الموافقة على هذا النص مرتفع".
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ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن طهران لم تقدّم حتى الآن أي رد نهائي على المقترح.
 

وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق إلى أن إيران لم تُقرّ بعد نص تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
 

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني، قوله إنه "لم تتم الموافقة على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".


وبدوره نقل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولون إيرانيين قولهم إنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد مجتبى خامنئي.


وذكرت المصادر أن الفجوات تقلصت بشأن 3 قضايا رئيسية، أبرزها آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المذكورة.
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