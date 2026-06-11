واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران...هذا ما كشفه ترامب

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق مع إيران سيكون قريباً، مشيراً إلى أنه أُبلغ بأن المرشد الإيراني وافق عليه.
وقال ترامب إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، ولن تحصل على سلاح نووي، وقد وافقت على ذلك، مضيفاً أنها لن تقوم بشراء أو تطوير أي برنامج نووي عسكري.
وأضاف أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصّلة، وأن إيران تريد توقيع الاتفاق، لافتاً إلى أن التوقيع قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وأنه لن يتمكن من الحضور، لكن نائبه جي دي فانس سيكون موجوداً.
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق الخاصة بالاتفاق، وأن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد توقيعه.
وأوضح ترامب، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى اتصالات مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط، بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واعتبر ترامب أن الاتفاق سيكون جيداً للولايات المتحدة وللشرق الأوسط، وربما لإيران أيضاً، مؤكداً أن بلاده "قامت بقصف قوي لإيران مؤخراً"، وأن قادتها كانوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الإيرانيين لديهم فرصة لبناء بلدهم الذي وصفه بأنه متضرر بشكل كبير.