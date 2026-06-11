تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من الحرب العالمية إلى مونديال 2026.. كيف واجهت الرياضة الحروب؟

Lebanon 24
11-06-2026 | 16:00
A-
A+
من الحرب العالمية إلى مونديال 2026.. كيف واجهت الرياضة الحروب؟
من الحرب العالمية إلى مونديال 2026.. كيف واجهت الرياضة الحروب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع صافرة انطلاق كأس العالم 2026، يعود تداخل الرياضة مع السياسة إلى الواجهة، إذ تستضيف الولايات المتحدة البطولة وسط توتر عسكري مع إيران، إحدى الدول المشاركة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
Advertisement

هذا التشابك بين الملاعب وساحات النزاع ليس جديدًا، فالتاريخ يكشف ارتباطًا متكررًا بين البطولات العالمية والأزمات الكبرى، حيث لم تسلم الألعاب الأولمبية ولا كأس العالم من تأثير الحروب منذ نشأتها.

كرة القدم بين الحروب والأزمات

خلال الحرب العالمية الأولى، استمرت بعض البطولات في أوروبا مثل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد قبل أن تتوقف لاحقًا مع توسع القتال. وفي تلك الفترة، تحولت اللعبة في الجبهات إلى وسيلة ترفيه، بينما التحق عدد من اللاعبين بالجيش.

أما النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، فجاءت في ظل أزمة الكساد الكبير، ما أدى إلى غياب عدة منتخبات أوروبية بسبب صعوبات السفر، رغم تتويج البلد المضيف باللقب.

وفي مونديال 1938 في فرنسا، انعكست التوترات الأوروبية بوضوح مع تصاعد الأزمات الداخلية واقتراب الحرب العالمية الثانية.

لاحقًا، أُلغيت نسختا 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية، قبل أن تعود البطولة عام 1950 في البرازيل، بالتزامن مع بدايات الحرب الباردة والحرب الكورية.

وخلال العقود التالية، استمرت البطولات رغم النزاعات، من 1958 في السويد إلى 1974 في ألمانيا الغربية، مرورًا بتشيلي وإنجلترا والمكسيك، في ظل حرب فيتنام.

كما تواصلت المنافسات خلال أزمات إقليمية، مثل مونديال 1994 في الولايات المتحدة أثناء حرب البوسنة، ونسخة 1998 في فرنسا مع بدايات الصراع في الكونغو.

وفي 2002، أقيمت البطولة في كوريا الجنوبية واليابان بالتزامن مع الحرب في أفغانستان، بينما جاء مونديال 2006 في ألمانيا بعد حرب العراق، ونسخة 2022 في قطر عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

الأولمبياد بين الإلغاء والتأجيل

منذ انطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896، أُلغيت ثلاث نسخ فقط: 1916 بسبب الحرب العالمية الأولى، و1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، فيما تأجلت نسخة 2020 عامًا بسبب جائحة كورونا.

في 1916، كانت برلين تستعد لاستضافة الألعاب قبل أن توقف الحرب التحضيرات وتُحرم ألمانيا لاحقًا من المشاركة. وفي 1940، أُلغيت الدورة بعد سلسلة تغييرات في المدن المستضيفة نتيجة توسع الحرب، لتُعرف نسختا 1940 و1944 بـ"الأولمبياد المفقود".

وعادت الألعاب عام 1948 في لندن وسط قيود على مشاركة دول خرجت من الحرب.

مونديال 2026 في ظل مشهد عالمي مضطرب

تُقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط تصاعد التوترات في أكثر من ساحة، من العمليات الأميركية في إيران إلى الحرب في أوكرانيا والسودان، إضافة إلى التصعيد في غزة ولبنان.

وقبيل انطلاق البطولة بساعات، صدرت تصريحات أميركية حادة بشأن إيران، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاحتواء الأزمة ومنع تمددها.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع الرياضة أن تبقى بعيدة عن السياسة، أم أنها ستظل انعكاسًا مباشرًا لصراعات العالم؟ (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
بالصور: ملاعب مونديال 2026.. هندسة جاهزة لحدث عالمي
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ذخيرة من الحرب العالمية الثانية تنفجر خلال تخييم
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: صادرت النفط من الولايات المتحدة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النقد الدولي: الاقتصاد العالمي قد يواجه نتائج أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب لـ 2027
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 00:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبا

كورونا

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:38 | 2026-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-06-11
Lebanon24
16:33 | 2026-06-11
Lebanon24
16:32 | 2026-06-11
Lebanon24
15:44 | 2026-06-11
Lebanon24
15:38 | 2026-06-11
Lebanon24
15:35 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24