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عربي-دولي

عن الاتفاق مع أميركا..كلمة الفصل لم تُقل بعد في طهران

Lebanon 24
11-06-2026 | 16:33
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عن الاتفاق مع أميركا..كلمة الفصل لم تُقل بعد في طهران
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم بات جاهزاً تقريباً، مشيرة إلى أنها كانت قد أكدت سابقاً أن معظم بنود الاتفاق قد حُسمت، إلا أن الجانب الأميركي سعى إلى إضافة مطالب جديدة خلال المفاوضات. وأكدت أن المراجع العليا في إيران ستقوم بدراسة جميع بنود أي تفاهم محتمل، على أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي في الوقت المناسب.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يتعدى كونه تكهنات إعلامية، مؤكدة عدم وجود إعلان رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

كما اعتبرت أن الروايات الصادرة عن الجانب الأميركي تهدف إلى الإيحاء بأن إيران تراجعت عن مواقفها تحت وطأة الضغط والتهديد، وهو ما ترفضه طهران.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن الوسطاء يواصلون تحركاتهم في المرحلة الحالية، لافتة إلى أن كلاً من باكستان وقطر تؤديان دوراً فاعلاً في جهود الوساطة.

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