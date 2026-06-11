عن الاتفاق مع أميركا..كلمة الفصل لم تُقل بعد في طهران

أعلنت أن نص التفاهم بات جاهزاً تقريباً، مشيرة إلى أنها كانت قد أكدت سابقاً أن معظم بنود الاتفاق قد حُسمت، إلا أن الجانب الأميركي سعى إلى إضافة مطالب جديدة خلال المفاوضات. وأكدت أن المراجع في ستقوم بدراسة جميع بنود أي تفاهم محتمل، على أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي في الوقت المناسب.

وشددت الخارجية على أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يتعدى كونه تكهنات إعلامية، مؤكدة عدم وجود إعلان رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

كما اعتبرت أن الروايات الصادرة عن الجانب الأميركي تهدف إلى الإيحاء بأن إيران تراجعت عن مواقفها تحت وطأة الضغط والتهديد، وهو ما ترفضه .

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن الوسطاء يواصلون تحركاتهم في المرحلة الحالية، لافتة إلى أن كلاً من باكستان وقطر تؤديان دوراً فاعلاً في جهود الوساطة.