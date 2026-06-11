إليكم تفاصيل "مسودة البنود النهائية" للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

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نشرت قناة "الحدث" تفاصيل "مسودة البنود النهائية" للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب ما أوردته القناة، ينصّ الاتفاق على استعادة حرية الملاحة في المياه الدولية، مع العمل على تنسيق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين.
كما أفادت بأنّه خلال الـ60 يوماً سيتم التفاوض على اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مناقشة آليات التحقق وعمليات التفتيش والقيود المستقبلية ضمن المسار النووي.
وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات المفروضة على إيران وترفع الحصار بموجب الاتفاق، كما ستسهل الوصول إلى "أصول إيرانية مجمدة مختارة".
وتنصّ المسودة على أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيستمر بعد الاتفاق، فيما سيعمل المفاوضون على التوصل إلى "تسوية سياسية دائمة" خلال الـ60 يوماً.