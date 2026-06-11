الجيش الأميركي أسقط مسيّرتين إيرانيتين فوق هرمز

أفاد مسؤول أميركي بأن بلاده أسقطت طائرتين إيرانيتين مسيّرتين فوق ، بعد ما وصفه بمحاولة لاستهداف سفن تجارية كانت تعبر الممر المائي الاستراتيجي.

وذكرت شبكة " " نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى قوله إن أطلقت مساء الخميس مسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه باتجاه سفن تجارية في المضيق.

وأردف أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عبور السفن التجارية للممر البحري الحيوي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإشارته إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور توقيع الاتفاق المتوقع خلال الأيام المقبلة.