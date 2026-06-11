فانس ينتقد نتنياهو: سنختار مصلحتنا عند تعارضها مع المصلحة الإسرائيلية

إعتبرنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن بنيامين "ارتكب بعض الأخطاء بالتأكيد"، في أحدث مؤشر علني على تصاعد التوتر بين وتل أبيب رغم تحالفهما الوثيق في المواجهة مع .

وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال فانس إن نتنياهو "يدافع بقوة عن مصالح بلاده"، لكنه أشار إلى أن تلك المصالح لا تتوافق دائمًا مع المصالح الأميركية. ورفض الأميركي تقديم أمثلة محددة على الأخطاء التي ارتكبها نتنياهو، مؤكدًا أن بعض النقاشات "من الأفضل أن تبقى خلف الأبواب المغلقة".

وقال فانس: " شريك قريب جدًا للولايات المتحدة، لكن حتى بين الشركاء المقربين توجد أحيانًا مصالح متطابقة وأحيانًا مصالح متباينة". وأضاف أن إدارة تركز على ما يخدم المصالح الأميركية أولًا، موضحًا أنه "عندما يحدث اختلاف، يتعين علينا – وللأسف بالنسبة للإسرائيليين – أن نقف إلى جانب الشعب الأميركي".