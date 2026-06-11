فانس ينتقد نتنياهو: سنختار مصلحتنا عند تعارضها مع المصلحة الإسرائيلية

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إعتبرنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ارتكب بعض الأخطاء بالتأكيد"، في أحدث مؤشر علني على تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب رغم تحالفهما الوثيق في المواجهة مع إيران.
وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال فانس إن نتنياهو "يدافع بقوة عن مصالح بلاده"، لكنه أشار إلى أن تلك المصالح لا تتوافق دائمًا مع المصالح الأميركية. ورفض نائب الرئيس الأميركي تقديم أمثلة محددة على الأخطاء التي ارتكبها نتنياهو، مؤكدًا أن بعض النقاشات "من الأفضل أن تبقى خلف الأبواب المغلقة".
وقال فانس: "إسرائيل شريك قريب جدًا للولايات المتحدة، لكن حتى بين الشركاء المقربين توجد أحيانًا مصالح متطابقة وأحيانًا مصالح متباينة". وأضاف أن إدارة ترامب تركز على ما يخدم المصالح الأميركية أولًا، موضحًا أنه "عندما يحدث اختلاف، يتعين علينا – وللأسف بالنسبة للإسرائيليين – أن نقف إلى جانب الشعب الأميركي".