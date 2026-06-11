قائد الناتو الأميركي: روسيا لا تبحث عن صراع ولن تخاطر بذلك

أكد الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيويتش، لقوات في (SACEUR)، أن "لا تبحث عن صراع" مع الحلف، مشدداً على أن تدرك تماماً أنها لن تتمكن من النجاح عسكرياً في حال أقدمت على أي عمل عدائي ضد دول .

وقال الجنرال: " يتمثل في ضمان بقاء ردع موثوقاً به، وأن موسكو تفهم أنها لا تستطيع النجاح عسكرياً ضد الحلف" وأضاف: "لقد تابعت الاستخبارات عن كثب.. روسيا لا تبحث عن صراع. إنهم يفهمون مصطلح "التحالف الدفاعي"، ويدركون أن لدينا عدداً من المزايا غير المتكافئة".

وشدد غرينكيويتش على أن "روسيا تدرك أنه إذا حاولت شيئاً في دول البلطيق، فلن تنجح. وبما أنها تعلم أنها لن تنجح، فلن تخاطر بذلك". وأكد استعداده قائلاً: "عندما يسألني الناس: هل أنت مستعد للقتال الليلة؟ الإجابة: بالتأكيد".