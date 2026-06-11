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عربي-دولي

قائد الناتو الأميركي: روسيا لا تبحث عن صراع ولن تخاطر بذلك

Lebanon 24
11-06-2026 | 23:44
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قائد الناتو الأميركي: روسيا لا تبحث عن صراع ولن تخاطر بذلك
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أكد الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيويتش، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا (SACEUR)، أن روسيا "لا تبحث عن صراع" مع الحلف، مشدداً على أن موسكو تدرك تماماً أنها لن تتمكن من النجاح عسكرياً في حال أقدمت على أي عمل عدائي ضد دول البلطيق.

وقال الجنرال: "دوري يتمثل في ضمان بقاء ردع الناتو موثوقاً به، وأن موسكو تفهم أنها لا تستطيع النجاح عسكرياً ضد الحلف" وأضاف: "لقد تابعت الاستخبارات عن كثب.. روسيا لا تبحث عن صراع. إنهم يفهمون مصطلح "التحالف الدفاعي"، ويدركون أن لدينا عدداً من المزايا غير المتكافئة".

وشدد غرينكيويتش على أن "روسيا تدرك أنه إذا حاولت شيئاً في دول البلطيق، فلن تنجح. وبما أنها تعلم أنها لن تنجح، فلن تخاطر بذلك". وأكد استعداده قائلاً: "عندما يسألني الناس: هل أنت مستعد للقتال الليلة؟ الإجابة: بالتأكيد".

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