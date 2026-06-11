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عربي-دولي

تمديد الهدنة وتخفيف العقوبات.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
11-06-2026 | 23:56
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تمديد الهدنة وتخفيف العقوبات.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
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أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر، بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية في خلال فترة وقف إطلاق النار، في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل لبنان، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة من دون فرض رسوم عبور.

كما أفاد أكسيوس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولة لجمع معلومات حول مسار الاتفاق.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن التوصل إلى اتفاق مبدئي جاء عقب مفاوضات قادها وسيط قطري مع وزير الخارجية الإيراني.

وأشار إلى أن واشنطن وطهران تستعدان لإجراء مفاوضات نووية في خلال فترة وقف إطلاق النار.

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