تمديد الهدنة وتخفيف العقوبات.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر، بأن وطهران ستجريان مفاوضات نووية في خلال فترة وقف إطلاق النار، في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون من اليورانيوم المخصب.

وأضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل ، مقابل تخفيف المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة من دون فرض رسوم عبور.

كما أفاد أكسيوس، أن بنيامين نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة الرئيس في محاولة لجمع معلومات حول مسار الاتفاق.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن التوصل إلى اتفاق مبدئي جاء عقب مفاوضات قادها وسيط مع .

وأشار إلى أن واشنطن وطهران تستعدان لإجراء مفاوضات نووية في خلال فترة وقف إطلاق النار.