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عربي-دولي

هجوم مسلح استهدف منزل محافظ عدن وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
12-06-2026 | 00:27
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هجوم مسلح استهدف منزل محافظ عدن وسقوط قتلى وجرحى
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أعلنت السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعرض منزل وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، لهجوم مسلح نفذه شخص وصفته ب"العنصر المنفلت"، أطلق خلاله النار على القوة المكلفة بحراسة المنزل في مديرية المنصورة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت السلطة المحلية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "فيسبوك"، أن الهجوم أدى إلى مقتل الجندي أحمد البطاني، أحد أفراد الحراسة، إلى جانب رجل وزوجته من الجنسية السورية كانا يمران في موقع الحادث بحي ريمي، شمالي عدن، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقال مصدر أمني إن مواجهة أعقبت الحادثة أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، أحدهم إصابته بليغة، قبل التمكن من محاصرة المنفذ وقتله وفرض طوق أمني على المنطقة.

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