هجوم مسلح استهدف منزل محافظ عدن وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن تعرض منزل شيخ، لهجوم مسلح نفذه شخص وصفته ب"العنصر المنفلت"، أطلق خلاله النار على القوة المكلفة بحراسة المنزل في مديرية ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت السلطة المحلية، في بيان نشرته على حسابها في منصة " "، أن الهجوم أدى إلى مقتل الجندي أحمد البطاني، أحد أفراد الحراسة، إلى جانب رجل وزوجته من الجنسية كانا يمران في موقع الحادث بحي ريمي، شمالي عدن، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقال مصدر أمني إن مواجهة أعقبت الحادثة أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراد ، أحدهم إصابته بليغة، قبل التمكن من محاصرة المنفذ وقتله وفرض طوق أمني على المنطقة.