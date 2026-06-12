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عربي-دولي

على أرض أميركا... مخاوف التأشيرات تسبق مونديال 2026

Lebanon 24
12-06-2026 | 00:53
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على أرض أميركا... مخاوف التأشيرات تسبق مونديال 2026
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تواجه الاستعدادات الأميركية لاستضافة كأس العالم 2026 ضغوطاً متزايدة، مع تصاعد المخاوف من تأثير تشديد إجراءات الهجرة وقيود التأشيرات التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على العوائد الاقتصادية المتوقعة للبطولة.

ويُنظر إلى المونديال، الذي يسبقه أولمبياد لوس أنجلوس 2028، على أنه اختبار مهم لقدرة واشنطن على تحقيق توازن بين سياساتها الداخلية القائمة على شعار “أميركا أولاً” وبين التزاماتها الدولية المتعلقة باستضافة فعاليات رياضية كبرى ذات طابع عالمي. 

وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الأميركية للفنادق وأماكن الإقامة اطلع عليها موقع "أكسيوس" الإخباري، أن العوائق المتعلقة بالتأشيرات والمخاوف الأمنية بدأت تؤثر سلبا على معدلات الطلب الدولي للسفر إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمسح أجرته الجمعية شمل الأسواق المضيفة، فقد أفاد نحو 80 بالمئة من مالكي ومشغلي الفنادق أن حجم الحجوزات الحالية جاء دون التوقعات الأولية.

وعزت الجمعية هذا التراجع إلى مخاوف المسافرين الأجانب من تأخر صدور التأشيرات، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى مثل ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الحوادث في المطارات الأميركية، طالت فرقا رسمية وحكاما وصحفيين.

وتمثلت أبرز هذه الحوادث في رفض سلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية دخول الحكم الصومالي الدولي عمر أرتان عبر مطار ميامي، بدعوى وجود "مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني".

وفي حين أشار مسؤول رفيع في الإدارة إلى صلات محتملة بمنظمات تصنفها واشنطن إرهابية، قال أرتان لصحيفة "نيويورك تايمز": "أعتقد أن المشكلة تكمن في جنسيتي".

ومن بين الحوادث البارزة أيضا احتجاز السلطات بمطار أوهير في شيكاغو المهاجم العراقي أيمن حسين لعدة ساعات.

وأكد متحدث باسم الجمارك الأميركية لموقع "أكسيوس" إخضاع مسافرين من البعثة العراقية لفحص إضافي، نتج عنه السماح بدخول اللاعب ورفض دخول مصور البعثة.

وواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مأزقا دبلوماسيا، بعدما منحت واشنطن تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني، بينما رفضت دخول أعضاء من الطاقمين الإداري والفني.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية أن عددا من المراسلين الأجانب واجهوا صعوبات وقيودا في الحصول على تأشيرات التغطية.

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