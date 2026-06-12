بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية...رسالة احتجاج ثالثة من الكويت إلى منظمة "إيكاو"

قدّمت هيئة الطيران المدني رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بشأن استمرار الاعتداءات على مطار الدولي.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الهجوم الأخير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة لحقت بمرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، مما ترتب عليه آثار خطيرة تمس سلامة وأمن الطيران المدني.

وردا على ذلك، اتخذت السلطات إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت تعليقا جزئيا للملاحة الجوية لفترة محدودة، قبل أن تُعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي لاحقا.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرسالة هي الثالثة التي توجّه إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي.

الهيئة توجه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي



- أوضحت أنه تم استهداف رادار مما ترتب عليه آثار جسيمة على سلامة وأمن عمليات الطيران المدني… pic.twitter.com/0G3E3RjFWq — كونا KUNA (@kuna_ar) June 11, 2026 Advertisement

وأكدت الهيئة الكويتية أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي وانتهاكا للقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة.

ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفق