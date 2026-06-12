تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية...رسالة احتجاج ثالثة من الكويت إلى منظمة "إيكاو"

Lebanon 24
12-06-2026 | 01:53
A-
A+
بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية...رسالة احتجاج ثالثة من الكويت إلى منظمة إيكاو
بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية...رسالة احتجاج ثالثة من الكويت إلى منظمة إيكاو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قدّمت هيئة الطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الهجوم الأخير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة لحقت بمرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، مما ترتب عليه آثار خطيرة تمس سلامة وأمن الطيران المدني.

وردا على ذلك، اتخذت السلطات إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت تعليقا جزئيا للملاحة الجوية لفترة محدودة، قبل أن تُعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي لاحقا.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرسالة هي الثالثة التي توجّه إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي.

 
Advertisement

وأكدت الهيئة الكويتية أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي وانتهاكا للقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة.

ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفق

مواضيع ذات صلة
الوكالة الكويتية: هيئة الطيران المدني تقدم رسالة احتجاج ثانية إلى منظمة الطيران المدني (إيكاو) بشأن الاعتداءات الإيرانية على أجواءها ومطارها الدولي
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار "الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الكويت"
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعد تمادياً خطيراً
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت واستهداف منشآت مدنية وحيوية
lebanon 24
Lebanon24
12/06/2026 13:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للطيران المدني

العامة للطيران

الهيئة العامة

صباح اليوم

الإيرانية

الإيراني

الكويتية

الكويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-12
Lebanon24
05:22 | 2026-06-12
Lebanon24
04:52 | 2026-06-12
Lebanon24
04:30 | 2026-06-12
Lebanon24
04:26 | 2026-06-12
Lebanon24
04:20 | 2026-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24