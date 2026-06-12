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عربي-دولي

الهند تعبر عن استيائها للمرة الثانية خلال أيام بسبب عمليات أميركية

Lebanon 24
12-06-2026 | 06:40
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الهند تعبر عن استيائها للمرة الثانية خلال أيام بسبب عمليات أميركية
الهند تعبر عن استيائها للمرة الثانية خلال أيام بسبب عمليات أميركية photos 0
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ذكر مصدر هندي أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأميركية لديها اليوم الجمعة؛ للاحتجاج بشأن ضربات عسكرية أميركية استهدفت سفنًا تجارية قبالة سواحل عُمان، وهذه هي المرة الثانية التي تُعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال ثلاثة أيام.
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وقُتل ثلاثة بحارة هنود في هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان يوم الأربعاء، في حين تم إنقاذ 20 بحارًا بعد غارة استهدفت السفينة جلفير أمس الخميس.

وأعلن الجيش الأميركي في وقت سابق، أنه نفذ ضربة "دقيقة" لسفينة في خليج عُمان لم تمتثل لتعليماته وكانت تحمل نفطًا من إيران

وبدأت الولايات المتحدة حصارًا يهدف لمنع الملاحة البحرية المرتبطة بإيران في ‌13  نيسان، بعد أن قيدت إيران بشدة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتشير هذه التطورات، إلى قلق هندي متزايد من تداعيات أي تصعيد أمني في هذا الممر البحري الحيوي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة والشحن العالمية، ويعد شريانًا استراتيجيًا للاقتصاد الهندي بشكل خاص.

وتُعد منطقة مضيق هرمز وبحر عُمان من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم؛ نظرًا لارتباطها المباشر بإمدادات النفط والغاز للأسواق الآسيوية والأوروبية، وهو ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيها ذي تأثير عالمي واسع.

وتتابع الهند هذه التطورات بحذر شديد، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة عبر هذه الممرات، ما يفسر سرعة تحركها الدبلوماسي تجاه واشنطن في هذا السياق.
 
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