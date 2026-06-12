الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال عناصر من "حزب الله" (فيديو)

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🔶 تصفية مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية وتدمير منصات إطلاق: توثيقات من غارات جيش الدفاع في جنوب لبنان
🔸 تواصل قوات الفرقة 91 العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸 في إطار غارات سلاح الجو، وبتوجيه من لواء النيران 7338، تم تدمير خمس… pic.twitter.com/E1YWIQC9wD
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 12, 2026
🔶 تصفية مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية وتدمير منصات إطلاق: توثيقات من غارات جيش الدفاع في جنوب لبنان
🔸 تواصل قوات الفرقة 91 العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.
🔸 في إطار غارات سلاح الجو، وبتوجيه من لواء النيران 7338، تم تدمير خمس… pic.twitter.com/E1YWIQC9wD