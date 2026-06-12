الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاغتيال عناصر من "حزب الله" (فيديو)

🔶 تصفية مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية وتدمير منصات إطلاق: توثيقات من غارات جيش الدفاع في جنوب لبنان



🔸 تواصل قوات الفرقة 91 العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة التهديدات عن مواطني .



🔸 في إطار غارات سلاح الجو، وبتوجيه من لواء النيران 7338، تم تدمير خمس… pic.twitter.com/E1YWIQC9wD — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 12, 2026 Advertisement

أضافت: "تواصل قوات الفرقة 91 العمل ضد منظمة حزب الله لإزالة التهديدات عن مواطني . في إطار غارات سلاح الجو، وبتوجيه من لواء النيران 7338، تم تدمير خمس منصات إطلاق استخدمتها منظمة حزب الله لإطلاق قذائف نحو قواتنا في جنوب ، بينها منصة إطلاق محمولة على مركبة، ومقر تابع للمنظمة، بالإضافة إلى عناصر عملوا بالقرب من الجيش الاسرائيلي".