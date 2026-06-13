ترامب يبحث ملفات الشرق الأوسط بفرنسا.. وغياب قسري لنتنياهو

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب
سيعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط
على هامش قمة مجموعة السبع (G7) المقررة في فرنسا
هذا الأسبوع، وسط غياب بارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو عن هذه المحادثات.
وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن لقاءات ترامب
الإقليمية ستشمل قادة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وجلسة عمل مشتركة بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث ملفات النمو الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد.
وأكدت المصادر أن نتنياهو لن يشارك في هذه المحادثات الجانبية؛ ويعود غيابه المباشر إلى مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مما يضع فرنسا -باعتبارها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي- تحت طائلة الالتزام القانوني بالتعاون مع المحكمة وتوقيفه في حال دخوله أراضيها.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة لترامب في فرنسا بالتزامن مع مفاوضات متقدمة وخلفية بين واشنطن
وطهران لخفض التصعيد وإنهاء الصراع في المنطقة، وفي ظل مؤشرات متزايدة على فجوة وتوتر شديد في العلاقات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب إصرار الأول على التهدئة العاجلة في الشرق الأوسط.