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عربي-دولي

ترامب حسم موعد "توقيع الاتفاق" مع إيران.. إليكم الموعد

Lebanon 24
13-06-2026 | 13:46
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ترامب حسم موعد توقيع الاتفاق مع إيران.. إليكم الموعد
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع إيران يوم الأحد، معتبراً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع فور إتمام الاتفاق.
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "من المقرر توقيع الاتفاق غداً، وفور توقيعه مباشرة سيكون مضيق هرمز مفتوحاً للجميع".

وذكر أنَّ إدارته تأمل بأن "تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة"، محذراً في الوقت نفسه من أن لدى الولايات المتحدة "البديل النهائي" إذا لم يتحقق ذلك.

وأكد ترامب أن إيران "لم تعد تريد سلاحاً نووياً، ولن تمتلك واحداً، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى للحصول عليه"، مشيراً إلى أن العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران "مختلفة وأفضل بكثير من تلك التي كانت لدى الإدارات السابقة".

وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة، شدد الرئيس الأميركي على أنه "لن يتم تبادل أي أموال"، مضيفاً: "على عكس مئات المليارات من الدولارات التي دفعها أوباما لهم، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقداً بالعملة الورقية، لن يكون هناك أي تحويل للأموال".

كما أشار ترامب إلى أنه "في الوقت المناسب، وعندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً تحت الجبال الغرانيتية القوية، بفضل قاذفاتنا من طراز B-2 وطياريها اللامعين، وسنقوم بتخفيفه وتدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".

وعاد الرئيس الأميركي إلى لهجة التحذير قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع إيران ومع الشرق الأوسط بأكمله لسنوات طويلة في المستقبل، ونأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل النهائي، ونأمل ألا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى".

وفي سياق متصل، كشفت باكستان، التي تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، عن استعدادات لإجراء مراسم توقيع إلكتروني على اتفاق سلام متوقع يوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن في وقت سابق السبت أن الطرفين "أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى"، متوقعاً التوصل إلى اتفاق خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وفي منشور منفصل عبر منصة "إكس"، أوضح شريف أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق بعد الانتهاء من صياغته النهائية، مشيراً إلى أن محادثات فنية ستُعقد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الخطوات اللاحقة.

وختم شريف بالقول: "نحن واثقون من أن اتفاق السلام التاريخي هذا سيشكل أساساً قوياً لسلام دائم".
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