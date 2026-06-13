ترامب حسم موعد "توقيع الاتفاق" مع إيران.. إليكم الموعد

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وكتب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "من المقرر توقيع الاتفاق غداً، وفور توقيعه مباشرة سيكون مضيق هرمز مفتوحاً للجميع".وذكر أنَّ إدارته تأمل بأن "تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة"، محذراً في الوقت نفسه من أن لدى الولايات المتحدة "البديل النهائي" إذا لم يتحقق ذلك.وأكد ترامب أن إيران "لم تعد تريد سلاحاً نووياً، ولن تمتلك واحداً، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى للحصول عليه"، مشيراً إلى أن العلاقة الحالية بين وطهران "مختلفة وأفضل بكثير من تلك التي كانت لدى الإدارات السابقة".وفي ما يتعلق بالأموال المحتجزة، شدد الرئيس الأميركي على أنه "لن يتم تبادل أي أموال"، مضيفاً: "على عكس مئات المليارات من الدولارات التي دفعها أوباما لهم، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقداً بالعملة الورقية، لن يكون هناك أي تحويل للأموال".كما أشار ترامب إلى أنه "في الوقت المناسب، وعندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار المدفون عميقاً تحت الجبال الغرانيتية القوية، بفضل قاذفاتنا من طراز B-2 وطياريها اللامعين، وسنقوم بتخفيفه وتدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".وعاد الرئيس الأميركي إلى لهجة التحذير قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع إيران ومع بأكمله لسنوات طويلة في ، ونأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل النهائي، ونأمل ألا نضطر إلى استخدامه مرة أخرى".وفي سياق متصل، كشفت باكستان، التي تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، عن استعدادات لإجراء مراسم توقيع إلكتروني على اتفاق سلام متوقع يوم الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن في وقت سابق السبت أن الطرفين "أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى"، متوقعاً التوصل إلى اتفاق خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.وفي منشور منفصل عبر منصة "إكس"، أوضح شريف أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق بعد الانتهاء من صياغته النهائية، مشيراً إلى أن محادثات فنية ستُعقد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الخطوات اللاحقة.وختم شريف بالقول: "نحن واثقون من أن اتفاق السلام التاريخي هذا سيشكل أساساً قوياً لسلام دائم".