تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بيونغيانغ تتمسك بسلاحها النووي: وضعنا لا رجعة فيه

Lebanon 24
14-06-2026 | 00:21
A-
A+
بيونغيانغ تتمسك بسلاحها النووي: وضعنا لا رجعة فيه
بيونغيانغ تتمسك بسلاحها النووي: وضعنا لا رجعة فيه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت كوريا الشمالية، الأحد، أن وضعها كدولة نووية بات أمراً "لا رجعة فيه"، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها إلى نزع سلاحها النووي.
Advertisement

وجاء الموقف الكوري الشمالي بعد اجتماع ثلاثي عقدته كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، الجمعة، جدد خلاله الحلفاء التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية"، وفق وزارة الخارجية في سول.

وقال متحدث كوري شمالي، لم يُكشف عن اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية، إن "الخطاب الفارغ للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن يؤثر أبداً على موقفها الذي لا رجعة فيه كدولة نووية".

وأضاف أن "نزع السلاح النووي مسألة حُسمت ولا رجعة فيها"، معتبراً أن الحديث عن نزع أسلحة الطرف الآخر "غير عقلاني" و"أضغاث أحلام".

وبرر المتحدث تمسك بيونغيانغ ببرنامجها النووي ببيع واشنطن منظومات أسلحة إلى سول وطوكيو، واصفاً الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها "ضمانة أمنية قوية للاستقرار والسلام الإقليميين".

وشدد على أنه مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية طرح هذا الملف، فإن ذلك "لن يغير أبداً" وضع كوريا الشمالية الحالي كدولة نووية.

وسرّعت بيونغيانغ برنامجها النووي منذ انهيار المحادثات مع واشنطن عام 2019، عقب فشل قمة هانوي بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق.

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قد وصفت سياسة بلادها النووية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "خط لا تراجع عنه". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمّر العالم مثل السلاح النووي
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي خلال مؤتمر لنواب بيروت: بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح وبناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح من دون استثناء بما فيه سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشدد شرطه في اتفاق إيران: لا سلاح نووياً
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالبيت الأبيض ل"الجزيرة": لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 12:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

سكاي نيوز

ديمقراطي

الجزيرة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-06-14
Lebanon24
05:15 | 2026-06-14
Lebanon24
05:04 | 2026-06-14
Lebanon24
05:02 | 2026-06-14
Lebanon24
04:49 | 2026-06-14
Lebanon24
04:13 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24