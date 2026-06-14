بيونغيانغ تتمسك بسلاحها النووي: وضعنا لا رجعة فيه

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وجاء الموقف الكوري بعد اجتماع ثلاثي عقدته كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، الجمعة، جدد خلاله الحلفاء التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل من شبه الكورية"، وفق في سول.وقال متحدث كوري شمالي، لم يُكشف عن اسمه، في بيان نشرته المركزية، إن "الخطاب الفارغ للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد كوريا الديمقراطية الشعبية لن يؤثر أبداً على موقفها الذي لا رجعة فيه كدولة نووية".وأضاف أن "نزع السلاح النووي مسألة حُسمت ولا رجعة فيها"، معتبراً أن الحديث عن نزع أسلحة الطرف الآخر "غير عقلاني" و"أضغاث أحلام".وبرر المتحدث تمسك بيونغيانغ ببرنامجها النووي ببيع منظومات أسلحة إلى سول وطوكيو، واصفاً الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها "ضمانة أمنية قوية للاستقرار والسلام الإقليميين".وشدد على أنه مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية طرح هذا الملف، فإن ذلك "لن يغير أبداً" وضع كوريا الشمالية الحالي كدولة نووية.وسرّعت بيونغيانغ برنامجها النووي منذ انهيار المحادثات مع واشنطن عام 2019، عقب فشل قمة هانوي بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي في التوصل إلى اتفاق.وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قد وصفت سياسة بلادها النووية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "خط لا تراجع عنه". (سكاي نيوز)