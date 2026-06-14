ترامب يعلن مقتل "نينيو غيريرو".. من هو زعيم أخطر عصابات فنزويلا؟

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وبحسب Outlook India، نشر ترامب مقطع فيديو قصيراً مدته 10 ثوانٍ، يُظهر مبنى بسقف معدني يُستهدف من الجو. ووصف العملية بأنها “سريعة وقاتلة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستلاحق من وصفهم بـ“القتلة وتجار المخدرات” في أي مكان وزمان.وأكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في بيان منفصل، تنفيذ العملية المشتركة، مشيرة إلى أنها جرت في جنوب شرقي ولاية بوليفار. وتكتسب هذه العملية أهمية سياسية لافتة، نظراً إلى العلاقات المتوترة منذ سنوات بين واشنطن وكاراكاس.ويُعد “نينيو غيريرو” واحداً من أبرز المطلوبين في فنزويلا والمنطقة. وُلد عام 1983 في مدينة ماراكاي، عاصمة ولاية أراغوا، وبدأ سجله الجنائي منذ عام 2005، حين اعتُقل للمرة الأولى على خلفية مقتل مسؤول.وفي عام 2012، فرّ من سجن Tocorón سيئ السمعة، قبل أن يُعاد توقيفه عام 2013. ولاحقاً، حُكم عليه عام 2016 بالسجن لأكثر من 17 عاماً بتهم شملت القتل العمد، وتهريب المخدرات، وإخفاء أسلحة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي.لكن سجن Tocorón لم يكن عائقاً حقيقياً أمام توسع نفوذه. فقد تحولت العصابة، من داخل السجن، إلى شبكة إجرامية واسعة، في ظل سيطرة شبه كاملة على المنشأة، التي ضمت مرافق أقامتها العصابة بنفسها، بينها مسابح ومطاعم.وعندما استعادت السلطات الفنزويلية السيطرة الكاملة على السجن في تشرين الأول 2023، كان غيريرو قد اختفى، وبقي فاراً حتى العملية الأخيرة.وكانت قد عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه. وفي كانون الأول 2025، وجّهت محكمة فدرالية في اتهامات إليه تتعلق بإصدار أوامر وتسهيل أعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة.وتحت قيادته، توسعت Tren de Aragua خارج فنزويلا، وامتد نشاطها إلى كولومبيا، والإكوادور، والبيرو، وبوليفيا، وتشيلي، والبرازيل، وكوستاريكا، مع تقارير عن صلات لها في المكسيك أيضاً.كما فككت الشرطة ، العام الماضي، أول خلية معروفة للعصابة في إسبانيا، بعد فترة قصيرة من توقيف شقيق غيريرو، غيرسو، في عام 2024. وكانت تحقيقات صحافية قد وثقت وجود العصابة داخل الولايات المتحدة منذ عام 2023.وتحوّلت هذه العصابة إلى محور رئيسي في خطاب إدارة ترامب حول الهجرة وأمن الحدود، إذ استخدمتها واشنطن مثالاً على التهديدات العابرة للحدود التي تقول إنها تتطلب إجراءات أكثر تشدداً.وبين البعد الأمني والرمزية السياسية، يشكل إعلان مقتل “نينيو غيريرو” محطة بارزة في مسار المواجهة مع عصابة توسعت من داخل سجن فنزويلي إلى شبكة عابرة للحدود.