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عربي-دولي

إيران تدرس موقفها النهائي من الاتفاق المرتقب مع أميركا.. وكالة تكشف!

Lebanon 24
14-06-2026 | 05:02
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إيران تدرس موقفها النهائي من الاتفاق المرتقب مع أميركا.. وكالة تكشف!
إيران تدرس موقفها النهائي من الاتفاق المرتقب مع أميركا.. وكالة تكشف! photos 0
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نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن طهران لم تحسم بعد موقفها النهائي من مذكرة التفاهم المقترحة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن السلطات الإيرانية لا تزال تدرس المذكرة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأنها لم يُتخذ حتى الآن.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وفد قطري إلى طهران، وسط ترقب لاحتمال توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة قد يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط، وهو ما كانت وكالة "رويترز" قد أشارت إليه في وقت سابق.

وذكرت وكالة "إسنا" أن الدوحة أوفدت مستشاراً لوزير الخارجية إلى العاصمة الإيرانية، في ما أوضحت وكالة "تسنيم" أن الزيارة تأتي في إطار "مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالمسار الدبلوماسي" القائم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيُوقَّع يوم الأحد، على أن يعقب ذلك مباشرة إعادة فتح مضيق هرمز، في حين لم تصدر طهران حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن موعد التوقيع.

في المقابل، لا تزال المعلومات المعلنة أو المسرّبة من الجانبين بشأن هذا الاتفاق الأولي، الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لمفاوضات حول القضايا التقنية العالقة، تُظهر وجود تباينات في بعض التفاصيل، فيما يبقى موعد التوقيع غير مؤكد بصورة نهائية.

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