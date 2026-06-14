إيران تدرس موقفها النهائي من الاتفاق المرتقب مع أميركا.. وكالة تكشف!

نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن لم تحسم بعد موقفها النهائي من مذكرة التفاهم المقترحة للتوصل إلى اتفاق مع .

وأوضح المصدر أن السلطات لا تزال تدرس المذكرة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأنها لم يُتخذ حتى الآن.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وفد إلى طهران، وسط ترقب لاحتمال توقيع اتفاق بين والولايات المتحدة قد يضع حداً للحرب في ، وهو ما كانت وكالة " " قد أشارت إليه في وقت سابق.

وذكرت وكالة "إسنا" أن الدوحة أوفدت مستشاراً لوزير الخارجية إلى العاصمة الإيرانية، في ما أوضحت وكالة "تسنيم" أن الزيارة تأتي في إطار "مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالمسار الدبلوماسي" القائم.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيُوقَّع يوم الأحد، على أن يعقب ذلك مباشرة إعادة فتح مضيق هرمز، في حين لم تصدر طهران حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن موعد التوقيع.

في المقابل، لا تزال المعلومات المعلنة أو المسرّبة من الجانبين بشأن هذا الاتفاق الأولي، الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لمفاوضات حول التقنية العالقة، تُظهر وجود تباينات في بعض التفاصيل، فيما يبقى موعد التوقيع غير مؤكد بصورة نهائية.