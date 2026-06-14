هيغسيث: لا أتوقع أن تعرقل الضربات على بيروت الاتفاق مع إيران

أكد وزير الحرب الأميركي ، أن بلاده تسير على مسار توقيع اتفاق مع ، معتبراً أن المسألة لم تعد تتعلق بإمكانية التوصل إلى الاتفاق بل بموعد توقيعه.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تؤدي الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى عرقلة الاتفاق، مشيراً إلى أن على إيران كبح جماح إذا أرادت لهذا المسار أن يستمر.

وأوضح هيغسيث أنه يتوقع إجراء محادثات أكثر تقدماً خلال الفترة المقبلة، مرجحاً استمرار تلك المفاوضات، لافتاً إلى أن تتابع عن كثب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال ، مؤكداً أن ذلك يجب أن يتوقف.

وشدد على أن إيران مطالبة بحثّ حزب الله بشكل حازم للغاية على وقف مهاجمة إسرائيل، معتبراً أن رد إسرائيل اتسم بضبط نفس كبير إدراكاً لاقتراب التوصل إلى اتفاق.