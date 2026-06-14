"شارل ديغول" ستبقى في الشرق الأوسط حتى إشعار آخر

أكد الجيش الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن حاملة الطائرات « ديغول»، المتمركزة في منذ منتصف أيار، «ستبقى في المنطقة حتى إشعار آخر»، فيما تقول أميركا إنها قريبة من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع .

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن حاملة الطائرات ستغادر في الأيام المقبلة إلى في جنوب لإجراء عمليات صيانة تبدأ في . لكن المتحدث باسم للقوات المسلحة، غيوم فيرنيه، قال: «ستبقى حاملة الطائرات شارل ديغول في المنطقة حتى إشعار آخر، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عودتها في هذا الوقت».

وأضاف: «يتم أخذ الاعتبارات التقنية في الحسبان، لكنها ليست العناصر الوحيدة في التخطيط التشغيلي»، مشيراً إلى أن «فرنسا لا تزال ملتزمة خصوصاً بالحفاظ على حرية الملاحة».

ووصلت حاملة الطائرات في منتصف أيار إلى منطقة ، حيث وضعت في جاهزية لمهمة «محايدة» محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما أشارت حينذاك وزيرة الدولة لشؤون القوات المسلحة أليس روفو.