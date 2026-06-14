حرب إيران وأوكرانيا بين بوتين وترامب

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره الأميركي دونالد ترامب، وناقشا الحرب في أوكرانيا وإيران، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة لمبعوثين أميركيين إلى روسيا، بحسب "فرانس برس".
وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين "تركز الحديث على الوضع المحيط بمذكرة التفاهم التي تجري صياغتها بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا".
وأضاف أوشاكوف "تم الاتفاق على عودة الممثلين الخاصين للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المنخرطين حاليا بشكل وثيق في الشؤون الإيرانية، إلى روسيا قريبا".