حرب إيران وأوكرانيا بين بوتين وترامب

أعلن الكرملين أن اتصل بنظيره الأميركي ، وناقشا الحرب في وإيران، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة لمبعوثين أميركيين إلى ، بحسب "فرانس برس".

وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين "تركز الحديث على الوضع المحيط بمذكرة التفاهم التي تجري صياغتها بين وإيران. وأكد أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا".

وأضاف أوشاكوف "تم الاتفاق على عودة الممثلين الخاصين للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المنخرطين حاليا بشكل وثيق في الشؤون ، إلى روسيا قريبا".