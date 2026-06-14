مصرع 12 شخصاً في تحطم طائرة بولاية ميزوري الأميركية

لقي 12 شخصاً مصرعهم في حادث سقوط طائرة قرب مطار بتلر التذكاري في ولاية ميزوري الأميركية، بحسب ما أعلنت دورية الطرق السريعة في الولاية عبر .

وذكرت الدورية أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة جميع ركاب الطائرة، موضحة أن الحادث وقع اليوم الأحد في ، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب .

وأضافت السلطات أن الطائرة كانت تقل مجموعة من المظليين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث حتى الآن.