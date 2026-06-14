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عربي-دولي

بعد منعه من دخول أميركا.. فيفا يعوّض الحكم الصومالي عمر عرتن

Lebanon 24
14-06-2026 | 15:32
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بعد منعه من دخول أميركا.. فيفا يعوّض الحكم الصومالي عمر عرتن
بعد منعه من دخول أميركا.. فيفا يعوّض الحكم الصومالي عمر عرتن photos 0
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع مكافأة مالية للحكم الصومالي عمر عرتن، رغم عدم مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026.
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وكان عرتن قد مُنع من دخول الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، رغم اعتماده من "فيفا" ضمن حكام المونديال، بعد خضوعه لاستجواب استمر 11 ساعة من سلطات الهجرة الأميركية في مطار ميامي الدولي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن "فيفا" سيلتزم بدفع مستحقات عرتن كاملة، كما لو أنه شارك في البطولة، رغم أن قيمة المكافآت لا تُعرف عادة إلا بعد انتهاء المنافسات.

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات لتعويض الحكم الصومالي، بينها موقف كيث هاكيت، الرئيس السابق للجنة الحكام الإنكليزية، الذي قال إن "فيفا خذل الحكم الذي كانت لديه فرصة لإثبات نفسه في أكبر محفل كروي عالمي".

وأضاف هاكيت أن حرمان عرتن من المشاركة "غير عادل"، خصوصاً أن الوصول إلى تحكيم كأس العالم يُعد أمراً بالغ الصعوبة.

وكان عرتن، البالغ 34 عاماً، قد حصل على الشارة الدولية عام 2018، واختير ضمن 52 حكم ساحة لإدارة مباريات مونديال 2026، وكان سيصبح أول حكم صومالي يشارك في كأس العالم.

ورغم ضياع حلمه المونديالي، اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، المقررة في سالزبورغ بالنمسا في 12 آب المقبل.

وفي حزيران 2025، أصبح عرتن أول حكم صومالي يدير نهائياً قارياً، بعدما قاد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز. (الجزيرة)
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