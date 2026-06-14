في أهم يوم.. أسوأ كوابيس ترامب تهدد بـانقلاب الأمور ضده

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وبحسب موقع "Raw Story"، وجّه فيندمان، وهو ضابط متقاعد في الجيش الأميركي وشاهد رئيسي في أول محاكمة لعزل ترامب، رسالة إلى مؤيديه دعاهم فيها إلى تحويل المناسبة إلى ضغط سياسي وانتخابي على الرئيس الأميركي.وركزت رسالة "صندوق ألكسندر فيندمان للنصر" على العلاقة المتوترة بينه وبين ترامب، معتبرة أن أكثر ما قد يزعج الرئيس هو وصول فيندمان إلى الأميركي ومحاسبته من موقع سياسي رسمي.وتعود خلفية هذا السجال إلى عام 2019، عندما كان فيندمان يعمل في مجلس ، وأدلى بشهادة قال فيها إنه سمع ترامب يضغط على الرئيس الأوكراني، في إفادة ساهمت في إطلاق أول إجراءات عزل بحق الرئيس الأميركي. وبعد انتهاء المحاكمة، أُبعد فيندمان وشقيقه التوأم يوجين عن منصبيهما في القومي.واليوم، يخوض فيندمان سباقاً انتخابياً كمرشح عن ولاية فلوريدا لمقعد مجلس الشيوخ، في مواجهة السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، المدعية العامة السابقة للولاية، والتي عيّنها الحاكم رون ديسانتيس لملء مقعد ماركو روبيو بعد انتقاله إلى منصب .وتحظى مودي بدعم ترامب، ومن المقرر أن تواجه الناخبين للمرة الأولى في انتخابات خاصة خلال تشرين الثاني المقبل.ولإظهار أن السباق ليس محسوماً، استندت حملة فيندمان إلى استطلاع جديد يضع مودي عند 43% مقابل 42% له. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة حذرة، إذ إن استطلاعات مستقلة أخرى منحت مودي تقدماً أوضح، بينها استطلاع أظهر تفوقها بفارق 8 نقاط، وآخر بفارق 7 نقاط.وتبقى مهمة فيندمان صعبة في ولاية تميل بقوة إلى الجمهوريين، إذ لم يفز أي ديمقراطي بسباق لمجلس الشيوخ في فلوريدا منذ عام 2012، كما يتمتع الجمهوريون بأفضلية كبيرة في تسجيل الناخبين.وقبل الوصول إلى المواجهة الأساسية، سيكون على فيندمان اجتياز الانتخابات التمهيدية في 18 آب، حيث تواجهه أسماء أخرى، بينها النائبة المحلية أنجي نيكسون.ورغم صعوبة السباق، تراهن حملة فيندمان على ربط المعركة مباشرة بترامب لتحفيز المانحين والناخبين ، في محاولة لتحويل خصومة قديمة إلى ورقة انتخابية جديدة في فلوريدا.